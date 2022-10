Juve Women, i numeri delle bianconere dopo la sconfitta con il Milan

La squadra guidata da mister Joe Montemurro ieri è stata sconfitta per 4-3 in trasferta dalle rossonere: ecco le statistiche del giorno dopo

redazionejuvenews

Ieri le Women bianconere hanno perso la loro prima partita stagionale contro il Milan per 4-3, nonostante il tentativo di rimonta finale. Questi i numeri della sfida, nel focus pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Il Milan è la prima squadra capace di segnare quattro gol alla Juventus in una gara di Serie A; ha vinto tre incontri casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta da aprile 2021, quando arrivò a sei.

La Juventus ha subito più di due gol in una trasferta di Serie A per la seconda volta nella sua storia, la precedente era stata il 4 novembre 2018, sempre contro il Milan.

Delle quattro reti in Serie A di Agnese Bonfantini con la Juventus, questa è la prima arrivata in trasferta; l’attaccante non andava a segno in una gara esterna nella competizione dal 23 febbraio 2020, contro il Sassuolo (con la maglia della Roma).

Cristiana Girelli è andata a segno entrando dalla panchina per la prima volta in Serie A con la maglia della Juventus; inoltre, ha segnato sette gol in questa Serie A (sei dei quali in trasferta), tanti quanti in tutto lo scorso campionato (in 17 partite giocate).

Lisa Boattin ha giocato la sua 100ª partita in Serie A con la maglia della Juventus (escluso spareggio)".