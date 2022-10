Nazionale italiana U19 femminile, le convocate per l’Europeo: la Juve c’è

Alcune calciatrici della Juventus sono state convocate dalla Nazionale italiana per disputare l'Europeo U19, in programma tra pochi giorni.

La Nazionaleitaliana femminile domani inizierà la sua avventura nell'Europeo di categoria. Convocate diverse calciatrici della Juventus: Bertucci e Requirez in difesa, Schatzer a centrocampo e Pfattner e Moretti in attacco. Ecco il comunicato della FIGC: "Dopo una settimana di ritiro al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, la Nazionale Under 19 Femminile partirà in mattinata da Pisa alla volta di Budapest a quarantotto ore dall’esordio nella prima fase di qualificazione al Campionato Europeo di categoria.