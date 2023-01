Montemurro: “Massima fiducia nelle ragazze, devono crederci di più”

Il tecnico della Juventus Women, alla vigiglia della trasferta in casa del Pomigliano, ha presentato la sfida in un'intervista a Juventus TV

Domani la Juventus Women affronterà il Pomigliano. Alla vigilia del match il mister Joe Montemurro ha presentato la sfida ai microfoni di Juventus TV. L'amarezza dopo la gara con il Sassuolo: "La squadra sta abbastanza bene. Ci sono elementi che speriamo nelle prossime settimane possano rientrare. Ovviamente c’è un po’ di delusione dopo i punti persi col Sassuolo. Abbiamo visto dove abbiamo sbagliato, le ragazze si stanno allenando bene e siamo pronti per il Pomigliano".

Partita a porte chiuse: "Pensavamo di aver finito con questa situazione delle porte chiuse. Mi sembra una cosa molto strana, non ho capito bene il motivo. Per l’immagine del calcio femminile non è una cosa positiva. Dobbiamo cercare sempre di dare un’idea e un’immagine molto importante e professionistica. Non riesco a capire il perché di questa situazione".

Cosa serve per ripartire: "La Juve deve essere concentrata ed entusiasta di fare il gioco come ha sempre fatto. Deve crederci di più, forse abbiamo perso un po’ di coraggio in queste ultimo paio di settimane. Non so da dove venga, gli allenamenti sono ad alta intensità e qualità. Però ovviamente c’era qualcosa che non andava. Se troviamo questo coraggio, secondo me la squadra può tornare al suo livello".

La seconda parte della stagione: "Non stiamo pensando alla seconda fase. E’ un po’ differente, ovviamente, hai più partite per capire il percorso. Ho la massima fiducia in tutte le ragazze. Ogni partita determina la situazione. Ovviamente quando ci sono tutti a disposizione la situazione cambia perché puoi fare scelte diverse rispetto a quando sei limitato. Però non ho perso mai la fiducia nelle ragazze. Le ho scelte in base alle situazioni e ai momenti in ogni gara".