Juventus Women, ufficiale il rinnovo di Matilde Lundorf fino al 2023

La Juventus Women ha ufficializzato il rinnovo di Matilde Lundorf fino al 2023. Ennesimo prolungamento in casa bianconera.

redazionejuvenews

Altro rinnovo in casa Juventus Women. La società bianconera ha trovato l'accordo con Matilde Lundorf, proseguendo il rapporto fino al 2023. Altro pezzo pregiato della rosa confermato, dopo Girelli, Salvai, Boattin e tante altre calciatrici che negli scorsi mesi sono state blindate dal club piemontese, per continuare il ciclo vincente delle ultime stagioni juventine. Ecco il comunicato del sito della Vecchia Signora: "Matilde Lundorf Skovsen rinnova fino al 2023 con le Juventus Women! La classe 1999 è pronta a vivere la sua terza stagione con la maglia bianconera, dopo aver conquistato, nelle prime due, quattro titoli: due scudetti e due Supercoppe Femminili. Approdata in bianconero nell’estate 2020, Matilde è migliorata giorno dopo giorno, ricevendo sempre più fiducia da coach e società e ripagandola sempre al meglio, conquistandosi anche la convocazione in Nazionale Maggiore con la Danimarca.

In questa stagione ha collezionato 32 presenze, di cui 10 in UWCL, protagonista del cammino straordinario delle Juventus Women nella competizione. Ora è pronta a continuare a correre sulla fascia e a crescere, per esplorare ulteriormente i suoi enormi margini di miglioramento, parte integrante di un gruppo il cui spirito ha permesso di scrivere pagine di storia straordinarie. Congratulazioni, Mati!".

La calciatrice danese ha rilasciato delle dichiarazioni a JTV dopo il rinnovo: "Sono felice di rimanere qui. Abbiamo disputato un'ottima stagione e io sono davvero felice di rimanere qui. Sento di poter dare ancora molto. Se dovessi riassumerlo in una parola direi "vittoria". Perché abbiamo vinto lo Scudetto e la Supercoppa. Questo weekend giocheremo la finale di Coppa Italia che vogliamo vincere. Non abbiamo vinto la Champions, ma siamo comunque arrivate lontano. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Continuare a vincere. Arrivare il più lontano possibile in Champions e continuare a vincere a livello nazionale. Allo stadium davanti ai nostri tifosi abbiamo fatto davvero bene e sono ricordi che mi porterò sempre dentro".