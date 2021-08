Montemurro: “St Polten squadra aggressiva, domani non possiamo sbagliare”

Il tecnico della Juventus Women ha parlato

Dopo la prima, roboante vittoria in Women's Champions League ottenuta per 12-0 contro il Kamenica Sasa mercoledì sera dalla Juventus Women, le bianconere sono attese questa sera dal St Polten, nella partita che deciderà chi avanzerà al secondo turno del Percorso Campioni della competizione. Le ragazze bianconere non vedono l'ora di scendere in campo per dimostrare ancora una volta tutti progressi che stanno facendo con il nuovo allenatore: la prima vittoria in Women's Champions League è stata frutto di un grande lavoro e di grande dedizione, e le giocatrici sono pronte a continuare ad alzare la loro asticella. Il tecnico delle ragazze bianconere Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di JTV per presentare la sfida di questa sera.