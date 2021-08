Juventus Women esordio pirotecnico in Champions: 12-0 al Kamenica Sasa

Grande prima uscita della squadra di Montemurro

La Juventus Women di Joe Montemurro travolge per 12-0 le macedoni del Kamenica Sasa ottenendo il primo successo nella propria storia in Women’s Champions League . Il percorso europeo delle bianconere proseguirà contro una tra St. Polten e Besiktas, con la squadra di Joe Montemurro che ha dimostrato oggi gutta la sua determinazione e voglia di essere protagoniste nella competizione.

La Women si sono presentate con un 433, che davanti a Peyraud-Magnin vedeva schierate Lundorf, Gama, Salvai e Boattin. La linea a tre di centrocampo, che ha primeggiato su quello delle rivali, era composta da Rosucci, Zamanian e Caruso, con in avanti il tridente formato da Bonansea, Girelli e Cernoia. Una formazione che ha dominato quella avversaria, sotterrando le macedoni sotto una valanga di 12 gol: per le bianconere tripletta di Caruso e di Staskova, subentrata al 60', doppietta di Girelli, e gol di Rosucci, Bonansea e Zamanian. Una prima vittoria storica per le ragazze biancone, che adesso puntano a giocarsela con le big d'Europa.