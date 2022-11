Neuville: “Thuram farebbe bene in Italia. Può giocare centrale ed esterno”

Mentre la stagione dei club è ferma per il Mondiale, le società continuano a lavorare e si cominciano a muovere i fili del mercato in vista di gennaio e non solo. La Juventussembra aver messo da tempo nel mirino Marcus Thuram. L'attaccante, figlio dell'ex difensore bianconero Lilian, in questa stagione ha fatto molto bene con il Borussia Monchengladbach: 10 gol in 15 partite in Bundesliga. Su di lui però c'è anche un forte interesse dell'Inter.