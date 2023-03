Montemurro: “Rinnovo Rosucci importante, ora tutti big match”

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla prossima gara contro l'Inter, primo match della seconda parte di stagione e della Coppa Italia, partita decisiva per giocarsi la riconquista del titolo: "Ci sono sempre problemi dopo la sosta per le Nazionali. Abbiamo storicamente trovato difficoltà ma abbiamo cercato di trovare un equilibrio e diciamo che è andata abbastanza bene sul controllo della partita ma ci sono ancora cose su cui lavorare. L’importante è che possiamo concentrarci su queste due partite. La Coppa Italia è un trofeo molto importante: noi che lo abbiamo vinto l’anno scorso vogliamo portarlo a casa di nuovo.