Montemurro: “Speriamo per Rosucci, pensiamo allo Scudetto”

Joe Montemurro , allenatore della Juventus Women, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria con il Parma . Ecco le sue parole: "Spero che Rosucci stia bene, valuteremo e speriamo vada tutto bene. Sulla partita, mi spiace aver subito quel gol, perché eravamo in controllo, abbiamo giocato bene e oggi era l'occasione per fare un po' di rotazioni dopo una sosta internazionale molto impegnativa.

Ecco la nota della Vecchia Signora sul match: "La Juve conclude la stagione regolare di campionato con un successo, che la manda al Pool Scudetto da seconda in classifica, dietro la Roma. Accade a Vinovo, in un match contro il Parma, gestito bene dalle bianconere e risolto con una folata, in cinque minuti, nel primo tempo. Subìto un gol che sarebbe stato meglio non prendere, la reazione delle bianconere però è matura. Gli ultimi minuti vengono gestiti dalla Juve in controllo, quasi costantemente nella metà campo ospite, in modo da congelare (e vista la neve di Vinovo è il caso di dirlo) il risultato e la classifica con cui si andrà ad aprire il Pool finale.