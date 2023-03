Montemurro: “Il pareggio ci sta, assenze non sono un alibi”

La Juventus Women ha pareggiato 1-1 con l'Inter la semifinale di andata di Coppa Italia: queste le parole del mister al termine del match

redazionejuvenews

Si è chiusa 1-1 la semifinale d'andata tra Inter e Juventus Women. A segno Grosso per le bianconere e Merlo per le nerazzurre. Il ritorno è in programma tra una settimana a Vinovo. Di seguito le parole di Montemurro raccolte dal sito ufficiale della Juventus: "Nel primo tempo abbiamo iniziato bene, facendo una gara importante, poi ci siamo spenti, abbiamo perso un po’ di idee, facendo crescere l’Inter, che poteva portare anche a casa la vittoria. Per la Poule Scudetto bisogna fare di più, per esempio trovando la cattiveria giusta per chiudere la partita quando si ha l’occasione di farlo. Comunque l’uno a uno ci sta, l’Inter è una squadra molto ben organizzata. Nilden e Boattin sono due assenze pesanti, così come ovviamente Rosucci, che è sa mettere esperienza nei momenti di difficoltà; ma non è un alibi, sono situazioni che fanno parte del calcio".

Il mister bianconero ha parlato anche ai microfoni di La7. Sul rinnovo di Rosucci dopo l'infortunio: "Martina è una bandiera per la Juve e per noi è stata una cosa normale. Lei fa parte di un progetto importante, è stato normale il rinnovo anche per la fiducia".

Montemurro ha parlato di come recuperare terreno sulla Roma in campionato: "Matematicamente si può fare. Tutte le squadre sono in forma, arrivano a un punto molto importante e siamo tutti molto vicini. Non ci sono spazi tra le partite, come andrà non lo so ma possiamo recuperare".