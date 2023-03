Roma-Juventus: un anno fa la rimonta dei bianconeri

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Roma allo Stadio Olimpico della capitale. Attraverso il loro sito, i bianconeri hanno ricordato la sfida dello scorso anno , finita 3-4 per la squadra di Massimiliano Allegri dopo una grande altalena di emozioni e gol.

"Non è esagerato sostenere che Roma-Juventus dello scorso campionato sia stata la partita più pazza del 2021-22, ma si candida a questa definizione anche in relazione ai tanti precedenti tra le due squadre.

I primi 45 minuti della sfida dell'Olimpico non fanno presagire l'eccezionalità dell'andamento della gara. Se non indicare che in tempi rapidi la Juve ha lo spirito di reazione giusto: al gol di Abraham risponde Dybala dopo 7 minuti. L'assist è di Federico Chiesa, costretto poi a uscire dal campo per un grave infortunio al ginocchio sinistro, che lo terrà a lungo lontano dagli impegni agonistici.