Montemurro: “Ora attenzione sulla finale, dobbiamo arrivare tutte pronte”

Il tecnico della Juventus Women ha parlato attraverso i canali Twitch della società per presentare la partita contro l'inter

redazionejuvenews

La JuventusWomen si avvia verso la fine del campionato, e dopo la fine della sua egemonia durata cinque anni in favore della Roma, ha consolidato il secondo posto che significa la qualificazione alla prossima UEFA Women's Champions League. Il tecnico delle bianconere Joe Montemurro ha parlato attraverso i canali Twitch della società per presentare la partita contro l'Inter in programma alle 14:30.

"Ora non abbiamo più obiettivi di classifica, ma scenderemo in campo con professionalità. Quando si indossa questa maglia giocare ad altissimi livelli è sempre un obbligo. La nostra attenzione deve esser ora verso la Coppa Italia. Abbiamo queste settimane tra allenamenti e partite per prepararci al meglio e arrivare al massimo alla finale."

"Contro l'inter sono sempre partite difficili, mi aspetto una gara aperta, come lo è stata quella contro il Milan. Grosso e Girelli disponibili stanno bene, valuteremo se e come impiegarle. Quello che conta è farci trovare pronte. Le prossime partite saranno utili anche a far entrare in condizione chi ha giocato un po' meno, vogliamo arrivare tutte pronte alla finale contro la Roma."