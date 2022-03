Calciomercato Juventus / Cherubini si scatena: “Ecco chi vuole comprare”

Cherubini e soci infatti si stanno muovendo su più fronti contemporaneamente . Uno di questi porta dritto dritto in Sudamerica, dove il Football Director bianconero - come riferisce Tuttosport - avrebbe spedito un suo uomo di fiducia per una missione di mercato a tinte verde-oro. Nel mirino alcuni talenti brasiliani: il difensore Kaiky (classe 2004), il centrocampista Johnny (classe 2001) e il terzino sinistro Ramon (classe 2001).

Non solo Brasile però. Uno sguardo anche in Argentina, in special modo al terzino classe 2004 Valentín Barco. Tutti super talenti, seguiti tra l'altro anche da altri top club europei come Barcellona e Manchester City. Come detto però, la Juve starebbe lavorando anche su altri tavoli e non solo per ragazzi giovani. E Cherubini, in particolare, starebbe lavorando ad un doppio colpo di livello assoluto: ecco chi vorrebbe comprare <<<