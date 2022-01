Montemurro: “Le ragazze vogliono vincere la terza coppa di fila”

Il tecnico della Juventus Women ha presentato la finale di Supercoppa Italiana in programma oggi contro il Milan nella quale le ragazze bianconere cercano il terzo successo di fila

Una partita da vincere per iniziare al meglio un anno che potrebbe portare molte soffisfazioni alla Juventus Women. Questo il mantra e il credo del tecnico delle ragazze bianconere Joe Montemurro, che ha parlato intervistato dai microfoni di JTV per presentare la finale di Supercoppa Italiana femminile che la Juventus disputerà oggi contro il Milan.

"Stiamo riprendendo i nostri ritmi. Le ultime settimane sono state un po' complicate, ma non dobbiamo cercare alibi perchè è così e basta. La vittoria in semifinale è stata fondamentale".

"Credo che i principi su cui abbiamo lavorato ci abbiano permesso di rimanere in partita e di riuscire a spuntarla anche se ai rigori. Nei venti minuti finali abbiamo dato il meglio, e questo dimostra l a forza del gruppo e la sua capacità di leggere la partita . Nelle sfide di Coppa è un'abilità fondamentale".

Come si affronta il Milan?

"Quando le abbiamo affrontate l'ultima volta venivamo da un periodo difficile: il calendario era molto serrato e ci aveva imposto tante trasferte lunghe. Loro erano più fresche e ci hanno messo pressione. Il Milan è un top team, sono molto organizzate. Sarà una sfida difficile ma stimolante, visto che rispetto alla gara di dicembre si sono anche rinforzate, con i nuovi acquisti daranno loro maggiore equilibrio e più alternative in attacco. Anche noi viviamo un momento diverso, ma siamo qui per vincere e lotteremo per farlo".