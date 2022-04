Montemurro: “Tanto orgoglio per le ragazze, possiamo giocare ad alti livelli”

Il tecnico della Juventus Women ha commentato la sconfitta subita contro il Lione che ha determinato l'uscita della sua squadra dalla Champions League

La Juventus Women ha perso ieri sera il ritorno dei quarti della Women's Champions League : dopo il 2-1 dell'andata contro il Lione , le ragazze di Joe Montemurro hanno perso per 3-1 in terra francese, venendo eliminate dalla competizione . Una strada, quella fatta dalle ragazze bianconere in Europa, che ha testimoniato la crescita della squadra femminile bianconera e la nuova consapevolezza delle ragazze, che ora sanno di poter competere ai massimi livelli in Europa, senza sfigurare contro squadre dalla tradizione più consolidata.

“C’è tanto orgoglio per le ragazze che hanno fatto grandi prestazioni per tutto il torneo. Siamo cresciute gara dopo gara e abbiamo dimostrato di essere su alti livelli. Oggi abbiamo giocato contro la squadra più forte del mondo, una squadra fatta per queste serate e questo ha pesato. Dall’estate a oggi abbiamo imparato a gestire meglio le gare europee fra le due di campionato e poi siamo cresciuti come squadra imparando da queste sfide. Abbiamo ora la consapevolezza di poter giocare a certi livelli e speriamo di tornare presto a farlo. Per essere di nuovo qui e avere un’altra chance dobbiamo vincere la Serie A e la squadra è concentrata su questo obiettivo. Dobbiamo qualificarci per i gruppi, visto che non siamo fortunati come il Lione, anche nella prossima stagione e dobbiamo farlo da prime in Italia. Ovviamente la settimana scorsa è stata un evento storico per il club, battere il Lione è stato un sogno, ma anche la vittoria di Wolfsburg e la prima in casa conto il Chelsea che è stata un evento".