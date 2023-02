Montemurro: “La squadra adesso sta bene, ha capito gli obiettivi”

Il gruppo sta molto bene, ha capito gli obiettivi. La squadra sta abbastanza bene, qualche raffreddore e influenza, però siamo pronti. Non c’è Lisa Boattin per l’espulsione, ma abbiamo la rosa per andare avanti. C’è rabbia perché siamo stati molte volte noi i colpevoli. Forse parte da me, forse abbiamo sbagliato delle cose, l’atteggiamento. Ma la rabbia viene perché i risultati negativi sono arrivati per colpe nostre, e non per meriti degli altri. Ma è importante, così possiamo alzare l’attenzione. Adesso siamo arrivati al punto che dobbiamo usare questa rabbia in senso positivo.