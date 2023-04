Montemurro: “Oggi partita spettacolare, ma va migliorato l’approccio”

Joe Montemurro , allenatore della Juventus Women, ha detto la sua dopo la vittoria con la Fiorentina . Ecco le sue parole: "Cosa ho detto negli spogliatoi? Non mi hai sentito? Dove ti metti tu? Le ho calmate perché c’era bisogno. Ho fatto due ritocchi tattici perché secondo me la nostra costruzione nel primo tempo era troppo bassa. L’abbiamo costruita più avanti con Grosso e Caruso sulla linea di centrocampo loro e abbiamo trovato più opportunità. Da lì ho alzato i terzini e abbiamo avuto superiorità numerica sugli esterni.

Questa situazione mentale quest’anno l’abbiamo fatta vedere tante partite, anche in quelle in cui le cose non sono andate bene. La Federazione voleva questo poule finale di spettacolo e oggi c’è stato. Ho cercato tutto l’anno di non dare alibi perché non ci sono, è tutta questione di nostro approccio alle partite. Le ragazze sanno cosa fare, trovare quella continuità.