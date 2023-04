Women | Juventus-Fiorentina, Montemurro: “Partita da vincere. La sosta…”

Le parole dell'allenatore della Juventus Women alla vigilia della sfida contro la Fiorentina valida per la corsa playoff di Serie A femminile

La Juventus Women è pronta a tornare in campo nella Poule Scudetto. La squadra bianconera ha aperto con due vittorie su due il cammino playoffs e domani si prepara ad ospitare la Fiorentina. Joe Montemurro ha presentato la gara alla vigilia attraverso i canali Twitch della società bianconera. Queste le parole del tecnico della Juventus Women.

Sulle possibilità di vincere lo Scudetto:

"Bisogna sempre continuare a crederci, non escluderci possibilità. Tanto è nelle nostre mani, andiamo avanti a cerchiamo di fare al meglio le nostre partite. La Roma sta facendo un campionato straordinario, di quelli che succedono di rado. Noi abbiamo fatto qualche errore durante la stagione, da cui continuare a crescere e imparare, ma per ora facciamo loro i complimenti per quello che hanno fatto fin qui".

Su Juventus-Fiorentina:

"Domani è una partita da vincere, come tutte le altre in questa fase: lavoriamo ogni giorno per tenere alta l’attenzione in queste gare, sapendo che la Roma è davanti. Domani non faremo grandi cambiamenti ed esperimenti, sono comunque tranquillo perché chi giocherà darà un ottimo apporto. Vogliamo fare una grande partita".

Sulla condizione del gruppo:

"La sosta è stata una buona occasione per allenarci bene, le ragazze sono di buon umore, ci sono state anche partite interessanti con le Nazionali. Nystrom? Ha ottimi movimenti, ha tanta qualità davanti alla porta, deve migliorare e crescere nei tempi, vedo per lei un grande futuro, è molto intelligente. Boattin è rientrata bene ha entusiasmo, è felice di rientrare, è difficile d’altronde tenerla fuori… Peyraud-Magnin è per me una giocatrice fondamentale, lo era anche all’Arsenal. Dentro il campo, perché è una grande campionessa, ma anche in spogliatoio. Julia Grosso è un’entusiasta e ha un grande pregio: ha una grande voglia di crescere sempre".