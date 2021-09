Montemurro: “Dobbiamo fare il nostro gioco ad ogni partita”

La Juventus Women è pronta a ripartire dopo la sosta per le Nazionali, con la squadra di Montemurro che ospiterà l’Empoli allo Juventus Training Center di Vinovo, dove le campionesse d’Italia andranno alla ricerca del trentesimo...

redazionejuvenews

La Juventus Women è pronta a ripartire dopo la sosta per le Nazionali, con la squadra di Montemurro che ospiterà l'Empoli allo Juventus Training Center di Vinovo, dove le campionesse d’Italia andranno alla ricerca del trentesimo successo casalingo consecutivo in campionato. Le calciatrici bianconere sono uscite vittoriose in tutti e nove i precedenti disputati contro la formazione toscana. Il tecnico delle bianconere Joe Montemurro ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita.

“L'Empoli è una squadra che può metterci in grande difficoltà, a cui piace giocare e palleggiare. Dobbiamo essere attenti e non lasciar loro troppo la palla. E da lì cercheremo di fare il nostro gioco senza sottovalutarle. Le ragazze stanno tutte bene a parte Gama, che ha ancora qualche fastidio. Per noi sarà importante valutare come staremo tra una settimana dopo i carichi di lavoro e le partite ravvicinate. Abbiamo tutta la squadra a disposizione e voglio un certo approccio in tutte le partite. Abbiamo una rosa molto equilibrata e la possibilità di cambiare in emergenza. Dobbiamo fare il nostro gioco ad ogni partita".

Parole chiare quelle del tecnico, che si trova in testa alla classifica del campionato femminile dopo le tre giornate disputate. Le bianconere sono anche alla fase finale della Champions League femminile, e sono attese da un periodo intenso di partite. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno reso note le convocate per il match: "Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, le Juventus Women sono pronte a vivere un periodo denso di impegni. Si comincia da Sabato, 25 settembre. Alle 12:30, a Vinovo, arriva l'Empoli. La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta su Juventus TV.

Di seguito la lista delle giocatrici convocate da Mister Montemurro.

PORTIERI: Aprile, Peyraud-Magnin, Soggiu

DIFENSORI: Boattin, Hyyrynen, Lenzini, Lundorf, Nilden, Salvai

CENTROCAMPISTI: Caruso, Cernoia, Giai, Pedersen, Rosucci, Zamanian

ATTACCANTI: Bonansea, Bonfantini, Girelli, Hurtig, Staskova" (Juventus.com)