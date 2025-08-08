Lisa Boattin lascia la Juventus Women

L'ormai ex calciatrice bianconera lascia Torino dopo 8 stagioni che l'hanno vista protagonista

La Juventus Women dice addio ad un’altra delle sue colonne: il difensore Lisa Boattin si trasferirà infatti negli USA, per andare a giocare con gli Houston Dash. La Juventus ha lasciato andare la calciatrice perchè sarebbe andata in scadenza nel giugno 2026, avendo rifiutato la proposta di rinnovo presentata dalla società bianconera la passata stagione. La calciatrice raggiunge così la sua ex compagna Sofia Cantore, trasferita agli Washington Spirit, diventando la seconda calciatrice italiana ad opprodare in NWSL.

Il saluto della Juventus

“Ci sono storie che non hanno bisogno di tante parole. Bastano le immagini, i ricordi. Bastano le maglie sudate, le corse sulla fascia, gli abbracci dopo un gol, dopo un trionfo. E se c’è una certezza è che la storia di Lisa Boattin resterà scritta per sempre nella memoria del nostro Club.

Oggi questa storia si chiude: questo bellissimo viaggio trascorso insieme è arrivato a destinazione.

Era il 2017 quando tutto è cominciato. C’era anche lei, talentuosa ventenne con tanti sogni da realizzare, in campo: l’ingresso sul rettangolo verde nella ripresa e, come spesso le è accaduto, il segno lasciato immediatamente con i primi due assist della sua avventura a tinte bianconere.

8 le stagioni vissute con la sua maglia numero tredici addosso, come fosse una seconda pelle.

14 i trofei sollevati assieme: 6 campionati, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane.

227 le volte che ha rappresentato i nostri colori, seconda nella classifica di tutti i tempi.

A lei va il nostro ringraziamento più sincero e non possiamo che augurarle il meglio per il futuro.

Grazie di tutto, Lisa. E buona fortuna!” (Juventus.com)