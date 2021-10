Juventus Women-Wolfsburg: biglietti gratuiti per il match dello Stadium

La Juventus ha messo in vendita i tagliandi per la partita di Champions League della squadra femminile

La Juventus Women è attesa da un mese di novembre che sarà peggio di quello appena passato, in termini di impegni e di partite da giocare. Le bianconere scenderanno in campo anche in ChampionsLeague, e per la partita contro il Wolfsburg giocheranno all'AllianzStadium, con i biglietti per la partita che saranno gratuiti e sono già acquistabili, come comunicato sul loro sito dai bianconeri.