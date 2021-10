Tacchinardi: “La vera Juve è quella vista contro il Chelsea”

L'ex centrocampista bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sull'attuale momento della Juve

La Juve deve rialzare la testa e reagire immediatamente dopo la clamorosa sconfitta interna contro il Sassuolo di Dionisi. Si ripartirà da Verona, dove è obbligatorio fare 3 punti per non perdere ulteriore terreno dalle teste di serie e cercare di riscalare posizioni in classifica.

"Per come ragiona Allegri, c'è da ritrovare uno spirito visto dopo il Chelsea. Il campo ha dimostrato che se la Juventus osa e fa la partita perde, fa una terribile fatica ed è strano. Giocherà una partita niente male, che può venirti ad azzannare, visto che sa che momento stai passando. Credo possa fare la partita vista con Chelsea e Torino. A novembre però non mi sarei aspettato una Juve così, mi sarei aspettato margini di miglioramento anche dal punto di vista del gioco. Il campo sta dimostrando che certi giocatori dovrebbero dare di più, metterci quel qualcosa che non si vede. E poi mi chiedo se questa squadra è tale da non potersi imporre. Vedo una Juventus in grossa difficoltà, non vedo miglioramenti e siamo a novembre. E questo è grave. Forse con Allegri pensavano di mascherare le tante problematiche che ci sono e invece neanche lui ce la sta facendo".