Juventus Women, le più belle vittorie con il Milan: Girelli sugli scudi

La JuventusWomen, nella prossima partita, affronterà il Milan, in una gara dal sapore speciale. Il sito del club bianconero ha voluto analizzare i successi più emozionanti di Madama. Ecco la nota: "Sono due le vittorie delle Women in Milan-Juventus. Due appuntamenti che si fanno ricordare per diversi motivi e che rappresentano grandi emozioni nella vita delle ragazze bianconere. IL FASCINO DI SAN SIRO Sabato 3 ottobre 2020. La Juventus affronta il Milan a San Siro. Lo stadio è vuoto per le limitazioni dovute alla pandemia. Ed in questo contesto, lo scenario genera ancora più brividi. In più, le ragazze hanno una voglia speciale di conquistare l'intera posta: in trasferta contro le rossonere in campionato non ci sono ancora riuscite.