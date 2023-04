Juventus Women, le vittorie contro la Fiorentina: le statistiche

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutte le vittorie della Women contro la Fiorentina , in vista del match di domani. Ecco il comunicato: "Juventus-Fiorentina si giocherà domenica 16 aprile 2023 alle ore 14,30. In campionato le due squadre si sono affrontate nella prima fase il 30 ottobre 2022 a Vinovo e hanno prevalso le ragazze bianconere col punteggio di 2-0.

IL 4-3-3 DI MONTEMURRO Juventus-Fiorentina si gioca all'ottava giornata. Joe Montemurro punta su un 4-3-3 così composto: Peyraud-Magnin; Nilden, Gama, Salvai, Boattin; Caruso, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. UNA JUVE DETERMINATA La Juventus scende in campo fortemente determinata a fare sua l'intera posta. Intenzioni che si capiscono immediatamente e che vengono tradotte dalla rete di Beerensteyn nel primo quarto d'ora. A suggerirla è Grosso, con un assist in verticale sul quale l'olandese colpisce con precisione.

GRANDE INTENSITA' Il ritmo della Juve fa la differenza. Nel corso del primo tempo la manovra d'attacco è incessante. Si gioca a una porta sola e quando si va al riposo si ha la netta percezione che un solo gol di scarto non sia coerente con quanto si è visto in campo. SUPER BB11 La prestazione di Barbara Bonansea è semplicemente perfetta. Proprio il suo gol, frutto di un'azione personale, di fatto chiude la partita a metà ripresa, anche se ci sono ancora situazioni offensive importanti. DUE GOL, DUE LEGNI Un gol per tempo, un classico 2-0: il verdetto della partita avrebbe potuto anche essere più netto se in testa e in coda la Signora non fosse stata fermata da due legni. Il primo lo colpisce Bonansea ancora sullo 0-0 centrando la traversa. Il secondo è invece un palo di Cantore a 3 minuti dal novantesimo".