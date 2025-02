Juventus Women, vittoria in Coppa con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della vittoria con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “È un avvio di partita a tinte bianconere quello che va in scena in Toscana con la rete del vantaggio che arriva dopo soli cinque giri d’orologio ed è targato da due delle ultime arrivate: calcio d’angolo battuto da Brighton e spizzata di testa di Harviken che sblocca nell’immediato la semifinale d’andata di Coppa Italia. Pochi secondi più tardi Girelli sfiora il raddoppio non arrivando puntuale sul traversone di Cantore verso l’area di rigore. Al decimo minuto le padrone di casa trovano il pari con Bonfantini e tre minuti più tardi anche il 2-1 con la conclusione dalla distanza di Faerge. La reazione bianconera lo firma Bennison, il cui tiro, complice una deviazione, termina di poco a lato. Superata la metà della prima frazione il pallone del pari capita in zona Cantore ma l’attaccante non riesce a colpire e far male alla retroguardia viola. La squadra di Canzi è padrona delle occasioni più grandi del primo tempo e al 36’ riaggancia la Fiorentina, sfruttando nuovamente un corner: cross di Boattin, torre di Cantore e deviazione vincente sotto porta di Bonansea per il 2-2. L’ultima emozione dei primi 45 minuti, ricchi di gol, capita a Girelli che riesce a girare verso la porta un traversone di Boattin con la sfera che si infrange però sulla parta alta della traversa”.

La ripresa

"I ritmi della ripresa sono più bassi rispetto a quelli altissimi del primo tempo ma non mancano le occasioni da rete per le due squadre. La prima del secondo tempo la costruisce Bonansea con un mancino controllato dal portiere viola. Anche Peyraud-Magnin non è da meno ed è abilissima, qualche secondo più tardi, a neutralizzare, deviando in angolo, un insidioso tiro di Bonfantini dal limite dell'area di rigore. All'ora di di gioco è Krumbiegel a cercare il terzo gol bianconero con una conclusione improvvisa che impegna Durante, così come fa Brighton, a un quarto d'ora dalla fine, con il suo destro. Al 76' la Juventus Women approfitta di un errore dell'estremo difensore viola per passare in vantaggio: Vangsgaard alza la pressione su Durante che, nel rinviare la sfera, colpisce l'attaccante bianconera con il pallone che carambola in rete per il 3-2 bianconero. Superato l'80' è spettacolare la deviazione di Peyraud-Magnin che smanaccia sulla traversa un tiro potentissima dalla distanza di Erzen mantenendo il vantaggio maturato e blindando così il successo esterno della Juventus Women nell'andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile".