Juventus Women, ufficiale l’arrivo di Bonfantini: “Felice per la mia scelta, un sogno che si avvera”

Nuovo acquisto per la formazione femminile della Juventus

Mentre il mercato per la prima squadra deve ancora entrare nel vivo, la Juventus Women continua il suo rinnovamento, e dopo il nuovo tecnico Joe Montemurro, la formazione femminile ha trovato un nuovo attaccante. Dalla Roma infatti è arrivata, annunciata con una nota ufficiale, Agnese Bonfantini, che si è presentata ai microfoni di JTV: "Arrivare e vedere la scritta Juventus è sicuramente un’emozione. Sono molto felice di questa scelta e non vedo l’ora di iniziare. Gli obiettivi di squadra sono sicuramente vincere campionato, Coppa Italia e Supercoppa. A livello personale vorrei fare molto bene quest’anno e guadagnarmi gli Europei con la Nazionale. La Champions? Sarà una cosa nuova e una forte emozione. Giocare in un palcoscenico così grande è veramente il sogno che hai da bambina. Quando affronti la Juve si sa che devi metterci qualcosa in più. È una squadra che non molla fino alla fine e anche se va in svantaggio cerca sempre di fare il massimo per recuperare il risultato. È una squadra con molta tenacia e ha molta grinta. Aspetto i tifosi e sono felice di essere con voi, fino alla fine".