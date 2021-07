Juventus Women, ufficiale il ritorno di Lenzini

Il comunicato del club

La Juventus, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il ritorno a casa di Martina Lenzini, difensore classe 1998 che si unirà alla formazione Women: "Martina Lenzini torna a casa. Dopo tre stagioni in prestito al Sassuolo, il difensore classe 1998 rientra in bianconero: vestirà la maglia numero 71. Martina, con le Juventus Women, ha già vissuto una stagione densa di emozioni, la prima, culminata con il primo storico scudetto: 13 presenze per lei tra campionato e Coppa Italia. Nel 2018, poi, il passaggio in prestito al Sassuolo, dove ha continuato a crescere in queste tre stagioni. In neroverde ha collezionato oltre 50 presenze, diventando pilastro di una squadra in grado di lottare per le prime posizioni e indossando anche la fascia da capitana. Si diceva della crescita, gara dopo gara, guidata dalla volontà di migliorare sempre, è cresciuta sotto tutti gli aspetti: tecnici, tattici e mentali. E adesso è pronta a combattere in bianconero. Bentornata a casa, Martina!".