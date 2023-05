Juventus Women Primavera, i risultati del torneo Blue Star

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutti i risultati del torneo Blue Star , dove ha preso parte anche la Women U19. Ecco il comunicato: "FINAL FOUR SCUDETTO Prima di tutto le bianconere di Coach Silvia Piccini - tra venerdì 12 e domenica 14 maggio - sono nuovamente andate a un passo dal vincere lo Scudetto, ma si sono dovute nuovamente arrendere in finale di fronte alle pari età della Roma. Resta, però, straordinaria la stagione delle bianconere che si sono qualificate alla Final Four Scudetto chiudendo la regular season al primo posto.

BLUE STAR - YOUTH CUP Archiviato il campionato, la Juventus Under 19 ha preso parte all'edizione numero 83 della "Blue Stars - Youth Cup", un importante torneo a invito organizzato dalla FIFA in Svizzera, in quel di Zurigo, a cui hanno partecipato - tra le altre squadre - anche Arsenal, Rosengard e lo stesso Zurigo e quella bianconera è stata l'unica squadra italiana a essere stata coinvolta in questo torneo.