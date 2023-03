Juventus Women, le statistiche verso la gara con il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato le statistiche in vista della partita di campionato contro il Milan . Ecco la nota: "COSA C'E' DA SAPERE La Juventus è rimasta imbattuta in 11 dei 14 confronti con il Milan in tutte le competizioni grazie a nove successi e due pareggi, ma due delle tre sconfitte maturate con le rossonere sono arrivate proprio nei due match più recenti – entrambi nella regular season di questa Serie A. La Vecchia Signora in generale non ha mai perso tre partite di fila contro una singola avversaria. Il Milan è sia la squadra che ha segnato più gol totali contro la Juventus considerando tutte le competizioni – 21, almeno nove più di qualsiasi altra da quando è nato il club bianconero (2017) – sia una delle due, con il Lione, capace di realizzare almeno tre reti in più match differenti con la Vecchia Signora (tre per entrambe).

Dopo tre successi nei primi tre confronti interni con il Milan in Serie A, la Juventus ha perso il più recente, lo scorso 4 febbraio (1-2). Nessuna squadra è finora riuscita a rimanere imbattuta per due gare consecutive nel massimo campionato in casa delle bianconere. Nonostante le due vittorie nella regular season di questo campionato, la Juventus rimane la squadra contro cui il Milan ha perso più partite dalla sua fondazione considerando tutte le competizioni (nove su 14 sfide – 3V, 2N). LO STATO DI FORMA La Juventus ha perso solo una delle ultime 15 gare giocate in tutte le competizioni (11V, 3N) – proprio contro il Milan in campionato (1-2 interno lo scorso 4 febbraio). Quel match è anche uno dei due in questa striscia in cui le bianconere hanno subito più di un gol (l’altro con la Roma, vinto però 4-2). Va in gol da 64 partite di fila in Serie A; nell’era dei tre punti a vittoria solo il Tavagnacco (66 tra febbraio 2012 e marzo 2014) ha collezionato una striscia più lunga di match consecutivi con almeno una rete all’attivo. Il Milan ha perso l’ultimo match disputato (vs Roma in Coppa Italia) dopo quattro vittorie e un pareggio nelle cinque precedenti. Le rossonere non incassano due ko di fila in tutte le competizioni dai primi due turni del campionato 22/23 (contro Fiorentina e Roma). La prossima sarà la 100ª partita del Milan nel massimo campionato: il bilancio delle rossonere finora è di 68 vittorie, 13 pareggi e 18 sconfitte). Si affrontano in questo match due delle tre squadre di Serie A con più clean sheet nella stagione in corso in tutte le competizioni: la Juventus (seconda a 15 alle spalle della Roma a 17) e il Milan (terzo a 10).