Juventus Women, le statistiche post-Milan: da Nystron a Lenzini

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutte le statistiche della Women nella partita con il Milan.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con le statistiche della gara contro il Milan, partita terminata 3-3. Ecco il comunicato: "Il gol segnato dopo 11 secondi da Paulina Nyström contro il Milan è il gol più veloce segnato da un giocatrice della Juventus nella sua storia contando tutte le competizioni. La Juventus è rimasta senza vittoria per due trasferte di fila in Serie A per la prima volta (1N, 1P); ha pareggiato una gara esterna di Serie A per la prima volta dalla gara contro il Sassuolo (1-1) del 24 settembre 2022 e ha incassato almeno una rete per quattro match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso settembre (cinque in quel caso). La Juventus ha incassato almeno tre reti per tre gare di fila in Serie A per la prima volta.

Tanti gol subiti dalle bianconere in queste ultime tre gare (nove) come nelle precedenti 11 incontri nella competizione. Milan e Juventus hanno pareggiato per la seconda volta in Serie A dopo averlo fatto anche il 17 novembre 2019 (2-2 sempre in casa delle rossonere). Il Milan è la squadra che ha realizzato più reti alla Juventus in Serie A (24). Con Martina Lenzini salgono a 16 le marcatrici differenti della Juventus in questa Serie A, primato nel torneo in corso (16).

Arianna Caruso ha fornito nove assist in questo campionato, più di qualsiasi altra giocatrice nel torneo in corso; l’ultima giocatrice a fornirne cosi tanti in una singola stagione di Serie A è stata Yoreli Rincon nel 2021/22 (nove passaggi vincenti in 19 presenze). Solamente Elisa Polli (27 agosto 2000) è più giovane di Paulina Nyström (17 agosto 2000) tra le giocatrici in grado di segnare una doppietta in questa Serie A".