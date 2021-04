Juventus Women, Sofia Cantore ancora in prestito

Il futuro dell'attaccante della Florentia San Gimignano sembra ancora una volta lontano dalla Juve

redazionejuvenews

La Juventus Women è la squadra più forte della Serie A femminile, infatti detiene il titolo di Campione d'Italia da tre anni consecutivi ed è lanciatissima verso il quarto titolo. Una realtà che fa gola a tantissime giocatrici, anche a chi è già tesserata dal club ma non ha ancora avuto l'opportunità di giocare. Stiamo parlando di Sofia Cantore, l'attaccante di proprietà della Juventus ma che è in prestito alla Florentia San Gimignano, squadra con cui si sta confermando come un'ottima giocatrice, in grado di ricoprire un ruolo di responsabilità, nonostante la giovane età, visto che è classe '99.

Tuttavia, nonostante le ottime prestazioni, Sofia Cantore sembra ancora lontana dall'essere inserita nella squadra allenata da Rita Guarino e per questo motivo il suo futuro sembra orientato verso un altro anno in prestito. Secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile, il club toscano in cui milita l'attaccante, sarebbe intenzionato a confermarla anche per la prossima stagione, ma dovrà fare i conti con gli altri club pronti a inserirsi nelle trattative. Fra questi potrebbe esserci anche il Napoli. Tuttavia la squadra azzurra dovrà conquistarsi la salvezza in Serie A, che è in bilico, per avere una speranza di ottenere il prestito della giocatrice.

La settimana scorsa, Sofia Cantore ha parlato del suo sogno di vestire nuovamente la maglia della Juventus, nonostante tifi Inter: “Tifo i nerazzurri fin da quando sono piccola perché mio padre mi ha trasmesso questa passione. Per questo il mio calciatore preferito è stato Diego Milito, mentre fra quelli in attività mi piace tantissimo Mbappè. Anche se non c’è una calciatrice alla quale mi ispiro particolarmente, le attaccanti più grandi di me sono tutte forti e cerco di apprendere da ognuna di loro per migliorare. Il mio sogno? In questo momento è quello di tornare a vestire la maglia della Juve. Lei è la prima persona con cui ho legato in questo mondo, abbiamo giocato tanti anni assieme al Fiammamonza e poi ci siamo trasferite alla Juve. Le altre due grandi amiche sono invece Arianna Caruso ed Erika Santoro che ho conosciuto nelle Nazionali giovanili”.