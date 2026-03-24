WOMEN| Costanza Santarella firma il suo primo contratto da professionista

L’attaccante classe 2007 ha firmato con la Juventus Women fino al 30 giugno 2028. Per la Santarella si tratta di un riconoscimento importante.

La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per Costanza Santarella.

Il comunicato del club bianconero

“Giornata speciale per un’altra giovane calciatrice bianconera. Costanza Santarella ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Attaccante, classe 2007, ha firmato un accordo che la legherà alla Juventus Women fino al 30 giugno 2028, raggiungendo così un importante traguardo in questo suo percorso a Torino, iniziato nel 2018 affrontando tutta la trafila del Settore Giovanile: Santarella nella passata stagione è stata una delle protagoniste della vittoria del campionato Primavera e della Viareggio Women’s Cup mentre negli ultimi mesi, oltre ad aver bissato il successo nel torneo toscano, è al momento capocannoniere del campionato Primavera con uno score di 14 gol.

A conferma del suo ottimo momento di forma, è arrivata anche la sua prima convocazione in Nazionale azzurra U19, con esordio nell’amichevole contro la Danimarca.

Congratulazioni Costanza!”