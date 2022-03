Juventus Women-Sampdoria: le modalità di accesso

Continua lo splendido percorso delle ragazze di Joe Montemurro che dopo aver battuto il Lione in Champions League e l'inter in campionato attendono la Sampdoria

La Juventus Women continua la sua cavalcata in campionato e in Champions League , con le ragazze di Montemurro attese giovedì dal ritorno dei quarti di finale della UEFA Women’s Champions League contro il Lione, dopo la vittoria dell'andata per 2-1. Dopo la trasferta in terra francese, le ragazze bianconere si ritufferanno nel campionato , che dopo la vittoria contro l'inter del week end le metterà di fronte alla Sampdoria . Queste le modalità di accesso per assistere alla partita.

"Dopo la storica gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Women’s Champions League contro il Lione, che si disputerà in terra francese giovedì 31 marzo alle 21:00, le Juventus Women torneranno a focalizzarsi sul campionato. Il campo "Ale e Ricky" di Vinovo è pronto ad accogliere nuovamente i sostenitori delle bianconere per il match contro la Sampdoria. Gara in programma per domenica 3 aprile alle 14:30. Anche in questo caso l'ingresso sarà gratuito, ma sarà obbligatorio prenotare il proprio biglietto (capienza al 100%). Di seguito le indicazioni da seguire per vivere da vicino un’altra importante partita delle Juventus Women.