Juventus Women, rinnovi fino al 2024 per Boattin e Peyraud-Magnin

La Juventus Women continua la sua campagna dei rinnovi. Ufficiali i prolungamenti di Boattin e Peyraud-Magnin.

Per Lisa la prossima sarà la sesta stagione con la maglia bianconera. Lei c’è sempre stata, sin dall’inizio, e insieme abbiamo vinto tanto. Nella sua bacheca sono 9 i trofei alzati al cielo con le Juventus Women: 5 Scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe italiane. L’ultimo di questi, il quinto Scudetto, è stato sollevato proprio lunedì sera all’Allianz Stadium in una notte speciale, indimenticabile. E la possibilità di arrivare in doppia cifra ci sarà proprio domenica con la finale di Coppa Italia contro la Roma. Questo è stato un anno davvero speciale per Lisa, anche e soprattutto in termini realizzativi: 8 reti segnate sono davvero tante per un “semplice” terzino. Lisa è una colonna di questa squadra, uno degli otto pilastri di cinque anni fantastici, oltre a essere una delle otto calciatrici che hanno raggiunto 100 presenze in gare ufficiali con le Juventus Women e che nella giornata di ieri hanno avuto l’onore di portare le loro maglie allo Juventus Museum.