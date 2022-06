Juventus Women Primavera, sconfitta nella finale Scudetto

La Juventus Women U19 è stata battuta nell'ultimo atto del campionato di categoria dalla Roma , che ha vinto per 2-0. Ecco il report del sito bianconero: "Si ferma proprio alla Finale la cavalcata delle bianconere dell'Under 19, che vanno vicine a bissare il grande successo della Prima Squadra. Lo Scudetto va alla Roma, che vince l'ultima sfida con due reti messe a segno nella ripresa, ma resta un grande applauso per le nostre ragazze, autrici davvero di una grandissima stagione.

LA GARA Fa caldo a Tirrenia ma le squadre in campo se la giocano con grinta ed energia, dando vita a un primo tempo piacevole, equilibrato ma nel quale le occasioni non mancano. Gli squilli più pericolosi sono quelli della Roma, che al 12' colpisce un palo con una rasoiata di Ferrara, la difesa bianconera poi libera. Roma ancora pericolosa al 21' con Petrara di testa, che costringe al grande intervento Nucera, dopodichè si fa viva anche la Juve, due volte con Arcangeli, la cui conclusione al 27' si spegne sul fondo e che due minuti dopo costringe col destro Merolla ad allungarsi in calcio d'angolo. Nella ripresa la Roma passa subito: dopo due minuti Bergersen approfitta di una mischia in area, a seguito di un calcio di punizione battuto verso i 18 metri,, e trova la zampata vincente. La Roma cerca di dare la spallata al match: al 53' un altro batti e ribatti rischia di essere fatale alle bianconere, che riescono a liberare con Schatzer, con tanto di salvataggio sulla linea di porta.