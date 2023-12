Juventus Women, i precedenti della sfida con il Pomigliano

La Vecchia Signora è infatti, con Roma e Fiorentina, una delle tre avversarie contro cui le Pantere hanno perso il 100% di match nel massimo campionato (5/5 per tutte). Il Pomigliano è la squadra contro cui la Juventus ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in Serie A dall’inizio del 2023: sei, almeno il doppio di qualsiasi altra formazione nel periodo – tre di questi proprio nel match dello scorso 16 settembre.

La Juventus è, con Roma e Sassuolo, una delle tre squadre contro cui il Pomigliano ha subito più gol in Serie A (16); le campane inoltre non sono andate a segno in tre sfide con la formazione piemontese – contro nessuna avversaria contano più match a secco di reti. La gara d'andata è finita 3-2 per le bianconere: in gol Nilden, Grosso e Girelli".