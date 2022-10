Juventus Women, domani la gara con il Pomigliano: i precedenti

La JuventusWomen, domani pomeriggio, scenderà in campo contro il Pomigliano. Il sito del club bianconero ha pubblicato il report della gara dello scorso anno, match vinto da Madama. Ecco la nota: "Fischio d'inizio domenica 2 ottobre alle 12,30, Juventus-Pomigliano si giocherà per la seconda volta in Serie A. La scorsa stagione il confronto è stato particolarmente importante perché ha dato il via al quinto campionato delle ragazze bianconere. Sabato 28 agosto 2021: la Juventus fa il suo debutto in campionato a Vinovo, contro la formazione neopromossa del Pomigliano. Le undici ragazze scelte nella formazione iniziale da Joe Montemurro posano per la foto del match. In piedi ci sono Peyraud-Magnin, Girelli, Caruso, Rosucci, Hurtig, Salvai; in basso Lundorf, Bonansea, Lenzini, Nilden, Cernoia.