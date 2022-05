Sofie Pedersen rinnova fino al 2023

Continua il lavoro della dirigenza bianconera anche sulla squadra femminile, con i rinnovi di contratto per le giocatrici della Juventus che stanno arrivando in serie

La Juventus continua il suo lavoro sul mercato, e con i campionati finiti e gli obiettivi più o meno raggiunti, al dirigenza si sta concentrando sulla prossima stagione. Se la squadra maschile ha passato un anno sottotono, raggiugnendo solo l'obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League, e non alzando nemmeno un trofeo per la prima volta in 10 anni, la squadrafemminile ha disputato una grande annata, vincendo per la quinta volta consecutiva il campionato, e arrivando ai quarti in Champions League. Un risultato che ha spinto la dirigenza a rinnovaremolti contratti, ultimo dei quali quello di Sofie Pedersen. La calciatrice ha infatti prolungato il suo contratto fino al 2023, e continuerà la sua avventura in maglia bianconera.