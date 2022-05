Fiorentina-Juventus: designato l’arbitro della partita

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentottesima giornata del campionato di Serie A, l'ultima per questa stagione arrivata al termine

La Juventus scenderà in campo sabato sera nella partita valvol e per l'ultima giornata del campionato italiano di Serie A. La trentottesima giornata metterà di fronte i bianconeri alla Fiorentina allo stadio Franchi di Firenze, con la squadra di Massimiliano Allegri che vorrà chiudere al meglio un campionato pieno di difficoltà, nel quale la Vecchia Signora ha centrato l'obiettivo minimo, ossia la qualificazione alla prossima Champions League. Per la partita di Firenze, attraverso il suo sito internet l' AIA ha diramato la designazione arbitrale per la partita.

Ad arbitrare la partita tra la Fiorentina e la Juventus, match in programma sabato sera al Franchi e valido per l'ultima giornata di Serie A, sarà Daniele Chiffi. Il fischietto della sezione di Padova sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Longo, quarto uomo Giua. Al VAR agirà Guida, AVAR Massimi. Per l'arbitro sarà la terza direzione della Juventus in stagione, con le prime due partite che sono state quelle dell'Allianz Stadium contro il Genoa vinta per 2-0, e quella contro il Cagliari nella città sarda, vinta per 2-1 con un gol annullato a Rabiot.