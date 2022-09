Juventus Women, pareggio spettacolare per 3-3 con l’Inter

La Juventus Women , nella gara odierna contro l' Inter , ha ottenuto un pareggio con le nerazzurre, in una gara piena di reti, terminata 3-3. Ecco il report del club bianconero: "Non sono sufficienti tre gol, uno dei quali al minuto novanta, per avere la meglio dell'Inter a Vinovo. Le Juventus Women pareggiano un Derby d'Italia emozionante, a tratti pirotecnico, ma col rimpianto di una grande occasione mancata. LA GARA Una partita, quella di oggi, dai molti significati: il fascino di una sfida come Juve-Inter, il primo big match del campionato appena iniziato, il ritrovarsi contro un coach che ha significato tanto, tantissimo nella nostra storia. Rita Guarino. Le bianconere affrontano la prima parte di gara come sanno: con grinta, determinazione, gioco, occasioni e gol.

La prima occasione è però dell'Inter, un tiro insidioso di Merlo dopo pochi minuti che sibila non lontano dalla traversa. Al 13, però, la Juve passa: Sofia Cantore viene lanciata da Caruso e supera il portiere nerazzurro, portando avanti le Women. Women che cercano di imprimere l'impronta decisiva alla gara, ancora con Cantore e poi con Nilden, e che al 35' sembrano riuscirci, grazie all'azione personale che Beerensteyn conclude nel migliore dei modi: in rete. L'Inter ha il merito di non scoraggiarsi, e negli ultimi minuti del primo tempo fa capire che è ancora in gara, con i tentativi insidiosi di Bonetti e Karchouni.

Il ritorno in campo per le bianconere è da incubo, che si materializza in particolare nella figura di Chawinga. E' lei ad accorgiare pronti via, dopo 2 minuti nella ripresa. E' lei a impegnare severamente il portiere bianconero al 54' dopo un'azione personale, è infine lei a pareggiare al quarto d'ora, servita da Sarti. La partita adesso si è improvvisamente, e incredibilmente, ingarbugliata. Montemurro cerca coi cambi di modificarne l'assetto, ma il quarto d'ora di fuoco dell'Inter ha lasciato il segno. In più a Vinovo fa caldo: ne esce una mezz'ora complicata, per entrambe le squadre. Sembra che il pareggio sia il punteggio definitivo del match, e a conti fatti così sarà, ma ci sono ancora da considerare quattro minuti da capogiro. All'89' Girelli viene imbeccata da Cernoia e come sempre è implacabile: 3-2 per le bianconere. Derby d'Italia vinto? Nemmeno per idea: ancora Chawinga nel recupero trova l'imbucata per Karchouni, che al volo centra il sette e pone di fatto la parola fine sulla partita".