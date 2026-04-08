WOMEN| Sono tredici le bianconere convocate in Nazionale

Si apre la pausa per le Nazionali per le giocatrici bianconere, impegnate nei prossimi giorni con le rispettive selezioni. La Juventus, sul proprio sito ufficiale, fa il punto sulle giocatrici delle Women convocate in nazionale per gli impegni del mese di aprile: “
Norvegia (Harviken) Doppia sfida di qualificazione FIFA Women’s World Cup UEFA per la Norvegia che affronta in casa e in trasferta la Slovenia
Italia (Beccari, Cambiaghi, Lenzini, Salvai, Schatzer) Due partite anche per le Azzurre, che nelle sfide di qualificazioni sfideranno in trasferta Serbia e Danimarca
Danimarca (Vangsgaard) Svezia prima e Italia poi sul cammino della Danimarca, a caccia di punti pesanti in questa sosta nazionali per avvicinare la qualificazione ai Mondiali
Svizzera (Calligaris, Walti) Le due giocatrici bianconere incroceranno due volte nel giro di cinque giorni la Turchia, sempre per le qualificazioni FIFA Women’s World Cup UEFA
Portogallo (Pinto, Capeta) Doppia trasferta con Lettonia e Slovacchia per la nazionale lusitana
Olanda (De Jong) Due incroci con la Francia, prima in casa poi in trasferta, per l’Olanda inserita nel gruppo B di qualificazione ai Mondiali
Rusek (Austria) Tutta da vivere anche la doppia gara che attende l’Austria contro la Germania”.