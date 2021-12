Le condizioni di Paulo Dybala

La Joya questa mattina al J Medical per sottoporsi ai controlli di rito dopo l'infortunio che sabato lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla partita contro il Venezia

La Juventus ha pareggiato la partita di sabato contro il Venezia, prendendo altri due punti dal quarto posto, che ora ne dista 8, con il Napoli sceso in quarta posizione dopo la sconfitta contro l'Empoli. Nella partita di sabato, Paulo Dybala è stato costretto anzitempo ad abbandonare il campo per un problema, e questa mattina si è recato al JMedical per sottoporsi agli esami di rito, che hanno escluso lesioni muscolari. Le condizioni del numero 10 verranno quindi valutate giorno per giorno, e ad oggi ancora non si sa se sarà a disposizione per la partita di sabato in casa del Bologna.