Juventus Women: le convocate per la partita contro la Roma

Le scelte dell'allenatore Joe Montemurro in vista della partita di questo pomeriggio contro la Roma

La Juventus Women è attesa della partita contro la Roma, valevole per la quinta giornata del campionato femminile. Le bianconere si trovano a punteggio pieno in testa alla classifica, con dieci gol fatti e zero subiti in quattro partite, e vorranno vincere oggi per tenere a distanza una diretta concorrente per la vittoria finale del titolo. Tramite il suo sito onternet ufficiale, la Juventus ha diramato la lista delle convocate di Montemurro per la gara contro le giallorosse: