Juventus Women: intervento riuscito per Proulx
Home > Juve Women

Juventus Women: intervento riuscito per Proulx

Cristiano Passa
TORINO
8 Agosto, 17:08
La calciatrice si è sottoposta ad un intervento chirurgico che è andato bene ed ora inizierà con la riabilitazione

La Juventus Women esordirà tra pochi giorni nella nuova stagione, che quest’anno presenterà una nuova competizione, alla quale le bianconere prenderanno parte da campionesse in carica, sia per quanto riguarda il campionato, che per quanto riguarda la Coppa Italia. Le ragazze bianconere puntano a ripetersi, e sono pronte a farlo.

Operazione riuscita

Intanto la squadra sta accogliendo i nuovi arrivi e salutando le partenti, ed ora riabbraccerà anche Lysianne Proulx, sottopostasi ad un intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla sinistra perfettamente riuscito.

“Ieri, giovedì 7 agosto, Lysianne Proulx è stata sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla sinistra. L’intervento, eseguito presso l’Ospedale Mauriziano dai Dottori Blonna e Caranzano, è perfettamente riuscito e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.” (Juventus.com)

Leggi anche

Cristiano Passa · 8 Agosto, 15:33
Salvai: “La maglia della Juventus va onorata”
La calciatrice bianconera ha parlato dopo il rinnovo con la squadra femminile che la farà diventare una delle più longeve in bianconero
Cristiano Passa - 8 Agosto, 11:30
Lisa Boattin lascia la Juventus Women
Cristiano Passa - 8 Agosto, 10:00
Cristiana Girelli candidata al Pallone d’Oro
Cristiano Passa - 7 Agosto, 18:00
Alisha Lehmann verso il Como Women
Cristiano Passa - 6 Agosto, 18:00
Juventus Women: due calciatrici in prestito al Vicenza
Cristiano Passa - 6 Agosto, 09:17
Juventus Women: al via la prima edizione della Serie A Women’s Cup
Stefania Palminteri - 3 Agosto, 09:29
Carbonell: “La squadra ha giocato bene. Sul ruolo…”
x