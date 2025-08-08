Juventus Women: intervento riuscito per Proulx

La calciatrice si è sottoposta ad un intervento chirurgico che è andato bene ed ora inizierà con la riabilitazione

La Juventus Women esordirà tra pochi giorni nella nuova stagione, che quest’anno presenterà una nuova competizione, alla quale le bianconere prenderanno parte da campionesse in carica, sia per quanto riguarda il campionato, che per quanto riguarda la Coppa Italia. Le ragazze bianconere puntano a ripetersi, e sono pronte a farlo.

Operazione riuscita

Intanto la squadra sta accogliendo i nuovi arrivi e salutando le partenti, ed ora riabbraccerà anche Lysianne Proulx, sottopostasi ad un intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla sinistra perfettamente riuscito.

“Ieri, giovedì 7 agosto, Lysianne Proulx è stata sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla sinistra. L’intervento, eseguito presso l’Ospedale Mauriziano dai Dottori Blonna e Caranzano, è perfettamente riuscito e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.” (Juventus.com)