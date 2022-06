Juventus Women, ufficiale l’acquisto di Sara Gunnarsdottir

Altro colpo in entrata per la Juventus Women. Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo di Sara Bjork Gunnarsdottir, ex centrocampista islandese del Lione. Ecco il comunicato di Madama: "Le Juventus Womenaccolgono un’altra giocatrice di livello internazionale: dal 1° luglio 2022 Sara Björk Gunnarsdóttir sarà bianconera. La centrocampista islandese vestirà la maglia numero 77 e firma un contratto fino al 2024. Gunnarsdóttir, unica ad essere stata nominata due volte “Sportivo Islandese dell’Anno”, raggiunge la Juve dopo aver vinto con il Lione il campionato francese la UEFA Women’s Champions League. Classe 1991, approda a Torino con in dote un palmarès impressionante con titoli conquistati in Svezia con il Malmö (divenuto poi Rosengård), in Germania con il Wolfsburg e infine in Francia e in Europa con il Lione. Sono due le UWCL vinte con le francesi.