Juventus Women giovanile, tutte le date della ripartenza

La stagione è oramai alle porte, anche per la JuventusWomen. Il sito del club bianconero ha ufficializzato le date dell'inizio dei raduni per le squadre giovanili femminili. Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "La stagione delle giovanili femminili è ufficialmente terminata da pochissimo, con lo scintillante Scudetto Under 15 e le finali dell'Under 19e dell’Under 17, ma è già tempo di pensare all’annata che sta per iniziare. E allora sono pronti i calendari delle ripartenze, per tutto il mondo Juventus Youth al femminile, che sarà coordinato da Carola Coppo, in qualità di Head of Women Academy dopo diversi anni di esperienza all’interno della segreteria del settore giovanile femminile, dal coach italo-australiano Stephen Busso (Technical Coordinator) che coordinerà i programmi tecnici delle varie squadre giovanili e da Marco Borgese (Individual Development Coach) che, dopo l’importante parentesi come vice allenatore dell’Under 17 femminile al fianco di Mister Scrofani, curerà lo sviluppo individuale delle giovani atlete dell’intero settore.