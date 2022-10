Juventus Women, -9 giorni alla finale di Supercoppa contro la Roma

La Juventus Women , tra qualche giorno, dovrà sfidare la Roma nella Supercoppa Ferrovie dello Stato. Intanto il trofeo è già arrivato a Parma, come comunicato da una nota della FIGC: "Mancano nove giorni al prestigioso appuntamento che vedrà protagoniste le calciatrici di Juventus e Roma, che dopo la finale di Coppa Italia tornano a affrontarsi nella Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane, la gara che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Sabato 5 novembre (ore 14.30, diretta su TimVision e la7) sarà lo stadio ‘Ennio Tardini’ a ospitare il match tra la dominatrice degli ultimi anni e la sua più agguerrita antagonista.

“Il calcio femminile negli ultimi anni è cresciuto moltissimo in termini tecnici e di visibilità, raggiungendo livelli di spettacolo sportivo molto alti - ha dichiarato Michele Guerra - siamo contenti di tornare a ospitare una finale, un evento che si colloca in un momento in cui anche il Parma Calcio si è avvicinato molto al movimento femminile, e in questa città l'amore per la squadra va oltre la passione sportiva, fa parte del patrimonio genetico di tutti. Ritengo che la Supercoppa sia davvero un'occasione importante per tutta la città”.