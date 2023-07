Juventus Women: Elisa Pfattner in prestito all’Usv Neulengbach

La calciatrice della Juventus Women è stata ceduta in prestito dai bianconeri per la prossima stagione sportiva

La Juventus continua a muoversi sul mercato , non solo per la prima squadra: i bianconeri si sono attivati anche per la squadra femminile , ed è ufficiale la cessione in prestito della calciatrice Elisa Pfattner . Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito dei bianconeri.

Approdata in bianconero nel 2020, dall'agosto 2021 Elisa è una giocatrice della Prima Squadra. Nella stagione 2021/2022 ha collezionato sette presenze tra campionato e coppe, nella scorsa annata, invece, ha disputato cinque partite, impreziosite da un gol in Coppa Italia - il suo primo con la Prima Squadra - segnato nel successo per 4-1 contro il Brescia. È stato importante, poi, il suo contributo in Under 19 nella Fase Finale del campionato che ancora una volta ha visto le nostre giovani bianconere sfiorare il titolo.