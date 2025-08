Juventus Women: due calciatrici in prestito al Vicenza

Le due bianconere lasciano la Continassa per andare a giocare in prestito nella squadra biancorossa per un'unica stagione

Continuano i movimenti di mercato della Juventus, che non pensa solo alla prima squadra ma anche a quella femminile. Sono stati definiti infatti due prestiti, con due calciatrici che, per un anno, andranno a giocare in prestito al Vicenza.

“L’avventura sportiva di Maddalena Nava e Greta Bellagente, il prossimo anno, avrà come teatro il Veneto, e più precisamente Vicenza.

Le due giocatrici bianconere, infatti, vanno in prestito annuale al Vicenza Calcio Femminile 1994, compagine che milita in Serie B.

Per Maddalena si tratta in realtà di una permanenza in Veneto, dal momento che, dopo aver firmato nel 2024 il primo contratto da Pro, ha militato nell’ultima stagione all’Hellas Verona Women.

Greta arriva da una stagione dalle emozioni altalenanti: da un lato un infortunio che la ha costretta a un lungo recupero, dall’altro le grandi soddisfazioni del primo contratto da professionista, pochi mesi fa, e di avere partecipato con le compagne alla scintillante annata della nostra Primavera femminile.

Si apre per loro una nuova entusiasmante pagina: forza ragazze!” (Juventus.com)