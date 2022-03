Champions League, Lione-Juventus Women: le formazioni ufficiali

E' tutto pronto per la partita di ritorno tra la Juventus Women e il Lione, match di Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali.

La Juventus Women tra poco più di un'ora affronterà il Lione nei quarti di finale della Champions League femminile. Le bianconere hanno un vantaggio minimo, visto che nella partita di andata il club piemontese ha sconfitto le francesi per 2-1, regalando ai tifosi una gara storica. Adesso però in Francia sarà tutta un'altra partita, servirà una prestazione sontuosa, per andare oltre i propri limiti, il fischio d'inizio è previsto per le 21. Sono invece già passate in semifinale il Barcellona ed il Paris Saint Germain, che hanno rispettivamente battuto il Real Madrid e il Bayern Monaco, ancora in corso invece la gara tra Arsenal e Wolfsburg.